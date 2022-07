OM : Une recrue chauffe déjà les supporters, ça promet

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a récemment annoncé la venue dans son effectif de Chancel Mbemba. Le Congolais débarque libre en provenance du FC Porto.

Pablo Longoria a pas mal de pression sur les épaules en ce début de mercato. Les fans sont frustrés du récent départ de Jorge Sampaoli. Car depuis, l'attitude de l'OM inquiète. Mercato qui a mis du temps à démarrer, manque d'ambitions européennes, difficile de savoir quelle est vraiment la stratégie phocéenne. Toujours est-il que quelques coups ont déjà été faits, comme le transfert surprise de Luis Suarez, l'avancée avec Jonathan Clauss et les arrivées de Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba. Le dernier cité a débarqué il y a quelques heures dans la cité phocéenne. Libre après une expérience au FC Porto, le joueur a pour le moment plus fait parler pour des doutes sur son âge que pour autre chose. Pourtant, Mbemba a fait ses preuves au Portugal et est capable de se montrer très solide en défense centrale. S'il sait qu'on ne lui fera pas de cadeaux à Marseille, le Congolais a hâte de faire ses premiers pas à l'OM.

Mbemba veut enflammer le Vélodrome

OFFICIELLEMENT droit au but @olympiquedemarseille 🔵⚪️ pic.twitter.com/qn1tZc0Z37 — chancel mbemba (@mbemba22) July 15, 2022

Dans des propos rapportés par Le Phocéen, Mbemba n'a en effet pas manqué de se féliciter de son arrivée, tout en se projetant dans le climat bouillant du Stade Vélodrome. « Je suis très content d'être ici. Je vais rencontrer tous mes coéquipiers, le staff, le coach, et je suis pressé de m'entraîner avec tout le monde pour être en forme. Je veux faire tout mon possible pour satisfaire tous les supporters, et il me tarde de voir à quel point ils sont chauds. C'est ce que je préfère », a notamment indiqué l'ancien joueur du FC Porto. La saison prochaine, le Congolais de 27 ans aura pas mal de concurrence, avec des joueurs comme Samuel Gigot, Isaak Touré, Luan Peres, Leonardo Balerdi ou encore Duje Caleta-Car si ce dernier était amené à rester au club. Mais Pablo Longoria souhaite une vente rapide du Croate, estimé à près de 15 millions d'euros, sans quoi la direction de l'OM est prête à le faire jouer en CFA.