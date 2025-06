OM ‍: Une recrue 100% compatible, De Zerbi est déjà fan

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat à Burnley, CJ Egan-Riley s'est engagé librement avec l’Olympique de Marseille. Son profil de défenseur central adroit à la relance devrait faire le bonheur du coach Roberto De Zerbi la saison prochaine.

Après l’accord de principe avec Angel Gomes, l’Olympique de Marseille a annoncé la venue de CJ Egan-Riley ce samedi. Le défenseur central de 22 ans a choisi de rejoindre le vice-champion de France après la fin de son contrat à Burnley. De la deuxième division anglaise à la Ligue 1 et à la Ligue des Champions, l’international Espoirs anglais devra franchir un cap important. Mais chez les Clarets, le préparateur physique Youl Mawéné se dit optimiste pour le futur Marseillais.

🚨🔵⚪️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Accord total entre CJ Egan-Riley et l’OM.



🔹Contrat de 4 ans pour le défenseur qui arrive libre de Burnley.



🔹 Actuellement avec les Espoirs anglais pour l'Euro, le joueur a été préservé lors du premier match en vue de ce transfert.

➡️ Il va passer sa visite médicale… pic.twitter.com/8TbSbSF7R9 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 13, 2025

« J’ai découvert un joueur avec des capacités physiques importantes, qui avait totalement récupéré de sa blessure (après une opération aux ischio-jambiers, ndlr), a confié le Français à La Provence. A Oxford à l’extérieur, il m’a impressionné parce qu’il a montré beaucoup de maturité dans son jeu, a été très agressif sur le ballon et le porteur, avec un excellent sens de l’anticipation. A la relance, il a été propre, efficace, n’a pas hésité à jouer de l’avant et à prendre des risques avec des diagonales d’une précision chirurgicale. »

« Il a tout pour réussir »

« Au fur et à mesure de la saison, je me suis rendu compte que ce n’était pas juste un match, a poursuivi l’ancien joueur passé par le Racing Club de Lens. Il jouait comme ça ! Je l’appelais "man of the match" ("homme du match"). » Selon lui, CJ Egan-Riley répondra aux attentes de l’Olympique de Marseille et de son entraîneur Roberto De Zerbi. « Le jeu prôné par De Zerbi va lui correspondre, a-t-il annoncé. Il aura besoin d’un temps d’adaptation pour gérer la pression et la ferveur du Vélodrome. Il a tout pour réussir. » Y compris des compatriotes anglais (Angel Gomes, Mason Greenwood et Jonathan Rowe) pour faciliter son adaptation.