OM : Une pépite et un label, McCourt régale les Marseillais

L’épisode de la vraie-fausse tentative de rachat de l’Olympique de Marseille est désormais bien lointain, et le sportif a pu reprendre ses droits dans la cité provençale.

Pour encore quelques jours, le mercato occupe les esprits également, même si celui-ci semble bouclé dans le sens des arrivées avec la signature de Luis Henrique. Même Frank McCourt est sorti de son silence pour évoquer ce transfert en provenance de Botafogo, pour ce Brésilien totalement inconnu au bataillon en France, mais recruté pour plus de 10 ME tout de même. De quoi faire la joie du propriétaire américain, qui fait coup double cette semaine avec la création d’un label de musique « OM Records » pour mettre en avant les artistes marseillais.

« Depuis que j’ai racheté l’OM il y a 4 ans, j’essaie de développer une vision conjuguant développement footballistique, économique et en termes d’impact sociétal au service des Marseillais. Aujourd’hui est un moment très spécial pour moi avec, au même moment, le recrutement d’un important talent brésilien pour renforcer l’équipe sur le terrain et le lancement d’un partenariat inédit dans l’univers de la musique pour promouvoir les talents artistiques marseillais. C’est exactement pour cela que je suis venu à Marseille et que je vais continuer à consacrer mon énergie au club et à la ville avec la superbe équipe qui m’entoure », a livré, sur le site de l'OM, Frank McCourt, qui n’a jamais caché qu’il avait de nombreux projets, dont immobiliers, sur Marseille, qui ne se limitait pas pour lui à l’OM. Deux paris sur le long terme qui prouvent en tout cas l’engagement de l’homme d’affaires de Boston, qui n’est pas vraiment dans le comportement d’une personne désireuse de vendre son club.