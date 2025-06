OM ‍: Une offre folle sur le bureau de Longoria

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Une deuxième grosse vente pour l'OM cet été ? C'est une possibilité avec une offre copieuse faite par Newcastle pour un joueur offensif marseillais qui n'a pourtant pas spécialement convaincu.

L’Olympique de Marseille a déjà réussi sa grosse vente de l’été avec le départ de Luis Henrique. Le passage devant la DNCG s’est bien déroulé, ce qui laisse Pablo Longoria tout le loisir de gérer le reste des investissements. Le but est bien évidemment de renforcer l’équipe en vue de la saison prochaine, pour faire bonne figure en Ligue des Champions et pourquoi pas lutter pour la première place en Ligue 1. Mais le président espagnol étudiera-t-il une offre copieuse et inattendue si elle arrive jusqu’à son bureau ? La réponse va très vite tomber selon Team Football, qui affirme que Newcastle a devancé Leeds en effectuant une offre de 24 millions d’euros pour s’offrir les services de Jonathan Rowe.

Deux clubs anglais rêvent de Rowe

Le club anglais suit en effet de près l’ailier international espoir ces dernières semaines, et même si ses performances n’ont pas été forcément convaincantes cette saison, la cote de Jonathan Rowe a beaucoup augmenté. Acheté pour 14,5 ME à Norwich il y a un an, le héros du match à Lyon pourrait ainsi découvrir la Premier League avec un club qui dispute également la Ligue des Champions, et possède de fortes ambitions.

Un montant copieux pour un joueur qui n’a pas convaincu mais qui bénéficierait pleinement de l’effet « anglais ». En effet, les clubs de Premier League apprécient toujours d’avoir des joueurs anglais dans leur effectif, et ils n’hésitent parfois pas à surpayer un peu si cela leur permet d’avoir un grand espoir du Royaume dans leur rang. Pour le moment, cette éventuelle offre n’a pas été confirmée de l’autre côté de la Manche, même si le Guardian s’était fait l’écho plus tôt dans la semaine de l’intérêt de Leeds et des Magpies pour l’ailier marseillais.