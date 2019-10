OM : Une offre du PSG au mercato ? Gignac préfère tout plaquer

Dans : OM.

Toujours fidèle à l’Olympique de Marseille, André-Pierre Gignac ne trahira jamais le club phocéen. Quitte à abandonner sa passion.

Près de quatre ans après son départ en fin de contrat, André-Pierre Gignac reste très attaché à l’Olympique de Marseille. L’attaquant des Tigres de Monterrey est un fervent supporter du club phocéen dont il suit attentivement l’actualité. Autant dire que sa haine envers le Paris Saint-Germain a pris une nouvelle dimension depuis le Classique de dimanche… Du coup, lorsqu’on lui demande ce qu’il ferait s’il était obligé de poursuivre sa carrière au PSG ou au CF Monterrey, l’ennemi des Tigres, Gignac va droit au but.

Le PSG, jamais de la vie !

« Je ne joue pas. Je prends ma retraite, a répondu l’ancien Marseillais au groupe de médias mexicain Reforma. Je m'identifie beaucoup avec les supporters et je suis supporter de coeur de Marseille, jusqu'à la mort. Depuis que je suis petit, il y a cette rivalité avec Paris. Je m'identifie réellement beaucoup plus aux supporters de Tigres, et je ne le dis pas seulement parce que je suis joueur de Tigres. »

Mais que les fans mexicains se rassurent, l’avant-centre qui fêtera ses 34 ans en décembre n’envisage pas encore de raccrocher les crampons. « Je ne pense pas à prendre ma retraite, a-t-il confié. Mais je sais parfaitement quand mes jambes me diront stop. Je vis beaucoup au jour le jour, je ne pense pas au futur. » Reste à savoir si Gignac terminera sa carrière au Mexique, lui qui ne cache pas son admiration pour Boca Juniors.