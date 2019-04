OM : « Une honte pour Marseille », « Garcia nul à ch... », et pan !

Dans : OM, Ligue 1.

On ne sait pas à quelle place finira l'Olympique de Marseille au soir de la 38e journée de Ligue 1, mais la défaite de ce dimanche contre Nantes a sérieusement hypothéqué les chances de l'OM de finir à une place européenne. Alors forcément, le ton monte subitement chez les supporters, agacés, et c'est un faible mot, par cette équipe phocéenne capable plus souvent du pire que du meilleur. Et qui dit supporters énervés dit évidemment...un René Malleville en mode fast and furious.

Sur le site du Phocéen, René Malleville a confié son désarroi avec ses mots. « Hier, on avait droit aux promeneurs du dimanche, ils marchaient sur le terrain, alors que les autres en face n’étaient pas terribles. Vous nous prenez vraiment pour des cons les gars. Quand on est sorti du stade on était désabusé complètement. C’est une honte ce que l’on a vu dimanche (...) La défaite est due à la nonchalance de nos joueurs, ils ne s’impliquent pas, ils sont jenfoutistes, ils s’en battent les couilles, on a un entraîneur qui est nul à chier, je veux bien, mais il a des joueurs qui sont aussi nuls que lui et c’est lui qui les a choisis. Eyraud ne bronche pas, et a même prolongé Garcia (...) Il n’y a plus rien, on est cinquième et pourquoi pas sixième, c’est un mal pour un bien car là Mc Court va pouvoir venir et mettre tout le monde dehors. A part 3 ou 4 joueurs à garder, comme Ocampos qui s’est bougé, Gustavo qui a des joueurs qui marchent à côté de lui...On ne mérite pas d’être sur le podium, un grand coup de balais, mais on va repartir sur une année de transition. Moi j’ai honte », a confié l'emblématique supporter de l'Olympique de Marseille. Le message est passé.