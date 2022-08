OM : Une folle fin de mercato annoncée, Cristiano Ronaldo est innocent

Dans : OM.

Après un mercato déjà très agité, l'OM ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. À quelques jours de la fin du marché des transferts, tout reste encore possible à Marseille.

Cet été, l'OM s'est placé sur tous les fronts. Le club phocéen a déjà recruté 11 joueurs. Souleymane Touré, Jonathan Clauss, Alexis Sanchez, Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Ruben Blanco, Luis Suarez, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Issa Kaboré et désormais Eric Bailly. L'OM a totalement chamboulé son effectif en conservant en plus certains cadres de la saison passée qui étaient arrivés sous forme de prêt (Ünder et Guendouzi). Alors que le marché des transferts se termine le 31 août, la direction olympienne se dit encore prête à s'activer pour recruter d'autres joueurs. Selon les informations du journaliste de Prime Video Karim Bennani, l'OM attend encore au moins deux recrues en plus d'Eric Bailly. Ce qui veut dire que de nouveaux renforts peuvent arriver dans les prochains jours.

Avec déjà 11 recrues et sans donner de faux espoir aux supporters, l’OM réalise un mercato important et très séduisant sur le papier.

Mais ce n’est pas fini, il devrait y avoir encore une à deux recrues d’ici jeudi prochain… #MercatOM — Karim Bennani (@KarimBennani_) August 25, 2022

Bailly puis Ronaldo ?

Désireux de quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo est annoncé dans à peu près tous les clubs qui disputent la Ligue des Champions. Que ce soit l'Atletico Madrid, le Bayern Munich ou Chelsea. Des rumeurs envoient également CR7 à l'OM. Aussi improbable que cela puisse paraître, certains fans olympiens y croient dur comme fer. Le Portugais veut absolument jouer la C1, et ça tombe bien, c'est le cas de Marseille. Mais en dehors de cette situation, Pablo Longoria n'a pas vraiment fait de Cristiano Ronaldo sa priorité, le projet n'étant pas de faire un tel investissement. Résultat, pour les pistes des derniers jours, ce sont pour le moment toujours les noms de Ruslan Malinovskyi, Amine Harit ou Evan Ndicka. Mais un attaquant supplémentaire pourrait par contre arriver si Bakambu ou Dieng venaient à quitter l'OM d'ici la semaine prochaine. De quoi préparer une dernière ligne droite comme Pablo Longoria les aime, pour ce mercato déjà incroyablement agité du côté de l'OM.