OM : Une faute inexcusable, Bertrand Latour se fâche

Par Claude Dautel

Après la défaite de Monaco, l'OM avait l'occasion de faire un énorme break pour s'assurer une place sur le podium de la Ligue 1. Pendant 88 minutes, tout allait bien pour Marseille et d'un seul coup cela a tangué sérieusement, Marseille évitant même de peu la défaite.

L'OM connaissait les résultats du PSG, de Lens et de Monaco avant de recevoir Strasbourg au Vélodrome, et sans faire injure au club alsacien on voyait mal comment le Racing pourrait se sortir de ce match, et encore plus quand Marseille menait 2-0 à trois minutes de la fin. Mais les joueurs d'Antonetti ont réussi l'exploit d'arracher le nul, laissant l'Olympique de Marseille à la portée du RC Lens, l'espoir fou de voir le club phocéen rattraper Paris étant cette fois définitivement envolé. A l'heure du bilan, Bertrand Latour estime que l'équipe d'Igor Tudor n'a aucune circonstance atténuante et doit assumer seule cette nouvelle contre-performance dans son stade. Le journaliste n'a pas été tendre.

Aucune excuse pour l'OM, Latour est dur

Présent au Vélodrome, où il a assisté en direct à ce match OM-Strasbourg, Bertrand Latour n'a pas tourné autour du pot. « Oui il faut en vouloir aux joueurs marseillais parce que le rouge qu’ils prennent et peut-être sévère, mais il est surtout stupide. Pour moi, Balerdi n’a pas à commettre cette faute qui hypothèque grandement les chances de l’OM. Cette expulsion change déjà quelque chose dans l’histoire de ce match, même s’ils ont mené 2-0. Ils tenaient le score, ils n’étaient pas inquiétés, je ne suis pas sûr que les changements d’Igor Tudor soient très pertinents. Et en tout cas le résultat final ne lui donne pas raison. Quand on a les ambitions de l’OM face à une équipe en grande difficulté, les relancer de cette manière-là c’est une faute et on peut leur en vouloir », a lancé, sur la chaîne L'Equipe, le journaliste, qui estime que Marseille a peut-être perdu gros face à une formation qui joue le maintien.