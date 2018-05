OM : Une énorme ristourne espérée pour cet attaquant

Dans : OM, Mercato.

Pas de Ligue des Champions au programme pour l’Olympique de Marseille la saison prochaine, et il s’agit là d’une énorme déception.

En finale de Coupe d’Europe face à l’Atlético Madrid, puis lors de la 38e journée, les Provençaux avaient deux motifs d’espoir qui se sont finalement envolés. Les dirigeants olympiens assurent que la saison demeure réussie, mais il faudra désormais se montrer encore plus convaincant pour trouver des recrues de premier choix. C’est pourquoi l’OM espère trouver la perle rare, et notamment en attaque du côté du Portugal affirme Record.

Le parcours européen des troupes de Rudi Garcia a permis aux recruteurs de repérer Ricardo Horta, qui avait beaucoup bougé la défense marseillaise en Ligue Europa, marquant même un but en 16e de finale retour. Toutefois, la partie est très loin d’être gagnée, puisque l’international portugais de 23 ans achetée définitivement par Braga l’été dernier, possède une clause libératoire annoncée selon les sources, entre 15 et 25 ME. De quoi éloigner les candidats pas très sérieux, même si son transfert a tout de même de grandes chances de se conclure à un montant inférieur. De quoi laisser un peu d’espoir à l’OM, pour qui la quête de nouveaux joueurs offensifs de qualité est l’une des priorités de l’été.