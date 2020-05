OM : Une exigence financière dingue des joueurs à Marseille ?

Dans : OM.

Aucun accord salarial n'a été trouvé à l'Olympique de Marseille, et les joueurs auraient même fait une demande qui n'a pas été du goût des dirigeants phocéens.

Tandis que l’Olympique de Marseille veut trouver un moyen de dédommager ses abonnés, qui ont été privés de plusieurs matchs au Vélodrome en raison de la fin de saison anticipée, et que dans de nombreux clubs, les associations de supporters ont déjà annoncé qu'elles faisaient don de ces sommes aux clubs, L’Equipe fait une révélation stupéfiante ce lundi. Car si les négociations entre les représentants des joueurs de l’OM et les dirigeants du club phocéen sur les salaires n’avancent pas, Steve Mandanda se serait fait le porte-parole d’une demande un peu borderline des footballeurs marseillais. En effet, afin de pouvoir accueillir et inviter leurs familles et leurs amis, des joueurs louent des loges au Vélodrome. Ce n’est ni nouveau ni exceptionnel.

Mais, face à l’annulation de la fin du Championnat, les joueurs qui ont une loge souhaitent tout simplement que l’Olympique de Marseille rembourse une partie de la somme payée au prorata des matchs qui n’auront pas eu lieu. Là où des supporters qui n’ont pas des salaires de gala sont prêts à lâcher l’affaire pour aider l’OM, des joueurs ne veulent pas faire la même chose. « C'est cruel pour Eyraud, car s'il y en a bien qu'il a traité comme des rois, ce sont les joueurs. De leurs jolis contrats au règlement de leurs moindres problèmes, la nounou, l'avion privé... », reconnaît, dans le quotidien sportif, une source internet au club phocéen. En ces temps difficiles, il est vrai qu'on pourrait attendre une attitude un peu plus cool des footballeurs.