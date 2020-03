OM : Une célébration anti-coronavirus, Germain n’a rien à craindre…

Dans : OM.

A cause de l’épidémie du coronavirus, les joueurs doivent adopter de nouvelles habitudes. Y compris pendant la célébration de leurs buts.

Contrairement aux matchs de Serie A, qui se joueront tous à huis clos jusqu’au 3 avril, les rencontres de Ligue 1 restent ouvertes au public. Il n’empêche que les joueurs sont invités à prendre de nouvelles habitudes en raison du coronavirus. A l’Olympique de Marseille par exemple, le staff médical a donné quelques consignes aux coéquipiers de Valère Germain, tout en essayant de les rassurer.

« Les docteurs nous ont dit qu’il y avait moins de cas et de décès que pour la grippe, il faut donc relativiser, a confié l’attaquant marseillais dans un entretien accordé à La Provence. Il n’y a pas de vaccin, ça vient de Chine, ça crée donc une peur générale. Il faut adopter certains gestes au quotidien, bien se laver les mains. » Parmi les autres conseils, les joueurs doivent éviter tout contact pour se saluer, ou même pour célébrer un but.

Germain ne célèbre plus depuis longtemps

« Nous avons été informés par le staff du club de ne plus nous serrer la main, de ne plus se faire la bise, a raconté l’ancien joueur de l’AS Monaco. Si nous marquons des buts contre Amiens, il faudra inventer des célébrations différentes, à distance… » Sauf s’il parvient à interrompre sa terrible disette, Valère Germain n’est pas concerné par cette dernière mesure, lui qui n’a plus marqué depuis le 21 septembre contre Montpellier (1-1) !