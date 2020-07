OM : Une cagnotte Leetchi derrière Ajroudi-Boudjellal ? Latour rigole

Dans : OM.

Le flou qui entoure le projet de reprise de l'Olympique de Marseille commence à faire sourire de nombreux observateurs. Et c'est le cas de Bertrand Latour.

Le dossier du rachat de l’Olympique de Marseille fait le buzz, même si pour l’instant tout cela se déroule dans les médias et pas vraiment dans le secret d'une salle de réunion. Car du côté de Frank McCourt on nie toujours un contact avec le duo Boudjellal-Ajroudi, la vente de l’OM ne semblant pas du tout à l’ordre du jour pour le milliardaire américain. Et les propos de Mohamed Ajroudi, jeudi dans Le Figaro, ont ajouté du trouble au flou. Au point que l’homme d’affaires franco-tunisien a perdu une partie de sa crédibilité, tant son projet semble un peu délirant. Pour Bertrand Latour, ce dossier part en vrilles et les deux repreneurs ont bien du mal à convaincre qu’ils sont sérieux dans cette opération de rachat.

Le journaliste de la Chaîne L’Equipe en rigole clairement. « Parler de Zidane, Ronaldo, ce n’est même pas maladroit, c’est stupide (...) Le démenti de Boudjellal sur Zidane ? Là, il faut qu’ils arrêtent, c’est plus possible. Et après Boudjellal qui nous colle des musiques sur son compte Twitter en lien avec les informations qui sortent sur le projet de rachat de l’OM. Alors qu’il était censé être discret, on dépense une énergie sur cette histoire (…) On parle d’un tour de table général sans actionnaire majoritaire, qu’ils fassent une cagnotte Leetchi. La semaine passée, ils nous disaient qu’ils ne viendraient pas avec l’argent des autres et là c’est un tour de table », ironise Bertrand Latour, qui ne croit plus vraiment à cette opération de rachat de l'Olympique de Marseille par Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal.