OM : Under lâche une bombe sur son avenir !

Par Baptiste Mulatier

Elément clef de l'équipe de Jorge Sampaoli, Cengiz Under évoluera encore à l'Olympique de Marseille l'année prochaine. L'international turc a dévoilé ses intentions pour la suite de sa carrière.

Cengiz Under fait clairement partie des excellents coups réalisés par Pablo Longoria l'été dernier. Placé sur la liste des transferts par José Mourinho à son arrivée à l'AS Rome, l'international turc a rebondi à l'OM après une saison en prêt peu convaincante du côté de Leicester. Mais dans le sud de la France, Cengiz Under a déjà convaincu tout le monde, notamment son entraîneur, Jorge Sampaoli, qui le considère comme un titulaire indiscutable. L'ailier a inscrit 7 buts et délivré 1 passe décisive en 21 matchs jouées et 18 titularisations. Il a surtout fait trembler les filets adverses dans des moments très importants. C'est lui par exemple qui a inscrit le but salvateur au Matmut Atlantique, mettant fin à la malédiction vieille de 43 ans des Marseillais à Bordeaux. Cengiz Under se plaît à Marseille et compte bien rester. Il a déclaré sa flamme à l'OM et à Jorge Sampaoli au micro de Téléfoot ce dimanche.

"Je veux rester ici à 100%, tout monde est d'accord"

Le Turc prêté par l'AS Rome, @cengizunder, veut rester à l'OM et y jouer la Ligue des champions 🤩



🎙️ @YassinNfaoui @BarniaudSeb https://t.co/XNOE6VjYi5 — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 16, 2022

« C’est une fierté de jouer ici. Je veux apporter à l’OM le meilleur, remettre ce club à la place qu’il mérite, aider l’OM à rejouer la Ligue des champions. Je veux rester ici à 100%. Tout le monde est d’accord pour que je poursuive l’aventure ici. On en parlera tous ensemble très bientôt (…) Jorge Sampaoli est l’une des raisons pour lesquelles je suis venu à Marseille je suis très content d’évoluer sous ses ordres et j’espère que ça continuera de nombreuses années », a assuré Cengiz Under. Pablo Longoria n'a plus qu'à levé l'option d'achat du Turc, fixée à 8,4 ME avec la Roma, automatique en cas de maintien de l'OM. Ce n'est donc qu'une question de temps.