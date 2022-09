OM : Ünder a une offre, il fallait se réveiller avant

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Lors de la dernière semaine du mercato estival, un potentiel départ de Cengiz Ünder vers l’Atalanta Bergame a parfois été évoqué à l’OM.

Titulaire trois fois lors des six premières journées de Ligue 1, Cengiz Ünder est un joueur dont les caractéristiques plaisent à Igor Tudor. Cela étant, l’Olympique de Marseille n’était pas contre un départ de l’international turc dans le money-time du mercato. Et pour cause, Pablo Longoria rêvait d’enrôler Ruslan Malinovskyi en provenance de l’Atalanta Bergame mais pour recruter l’international ukrainien, il devait avant cela boucler le départ de Cengiz Ünder. La transaction n’a finalement pas abouti et Cengiz Ünder a été titularisé contre Auxerre, samedi soir. Décisif sur le premier but marseillais inscrit par Gerson, le Turc est désormais pleinement concentré sur la saison à venir avec Marseille et cela malgré un intérêt de dernière minute de Galatasaray en Turquie, où le mercato est toujours ouvert.

L'OM refuse une offre pour Ünder

A en croire les informations publiées par Fotomac, le club stambouliote a transmis une offre de prêt pour s’attacher les services de Cengiz Ünder au cours des dernières heures. Une offre immédiatement refusée par Pablo Longoria, qui n’a plus l’intention de se séparer de son n°17, maintenant que le mercato est clos en France. Dans le secteur offensif, l’OM est ouvert à certains départs, mais pas à celui de Cengiz Ünder. A contrario, Cédric Bakambu et Bamba Dieng ne seront pas retenus en cas de sollicitations par des clubs où le championnat est toujours ouvert. L’ancien attaquant de Villarreal est d’ailleurs -lui aussi- la cible d’un club turc puisque Fenerbahçe est très intéressé par ses services. Non-inscrit par Igor Tudor pour disputer la Ligue des Champions, « Bakagoal » n’est toutefois pas dans l’optique de quitter Marseille pour le moment. Pour en revenir à Cengiz Ünder, l’attaquant n’a pas non plus exprimé le désir de partir cet été, même s’il va devoir cravacher pour être titulaire avec la concurrence de Payet, Harit, Alexis Sanchez, Luis Suarez ou encore Gerson et Guendouzi.