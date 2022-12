OM : Un transfert risqué à 6 millions, Longoria doit signer

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’été dernier, l’OM a obtenu le renfort d’Éric Bailly en prêt avec option d’achat en provenance de Manchester United.

La première partie de saison de l’international ivoirien à l’Olympique de Marseille est très contrastée. Et pour cause, à chaque fois qu’il a été aligné par Igor Tudor, Éric Bailly a été l’un des meilleurs joueurs de l’OM, y compris dans les gros matchs de Ligue des Champions ou face au PSG par exemple. Problème : gêné par des pépins physiques récurrents, celui qui est potentiellement le meilleur défenseur de Marseille n’a disputé que 9 rencontres toutes compétitions confondues. Dès lors, de gros doutes vont envahir Pablo Longoria et les dirigeants marseillais au moment de décider s’ils vont lever ou non l’option d’achat dont ils disposent pour recruter Éric Bailly à la fin de la saison. Interrogé à ce sujet sur Le Phocéen, le journaliste pro-OM, Romain Hearing, estime que Pablo Longoria ne doit pas hésiter en recrutant Éric Bailly, un défenseur au standing trop élevé pour que l’OM le laisse filer selon lui malgré la part de risque que comporte ce deal en raison des pépins physiques réguliers de l’Ivoirien.

Bailly pour 6 ME, l'OM doit foncer malgré les blessures

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eric Bailly (@ericbailly24)

« Il était au stage, mais il n'a pas été utilisé avec la même intensité que ses coéquipiers. Le staff de l'OM le laisse revenir petit à petit, ils ne veulent surtout pas le blesser. S'il faut attendre mi-janvier, ils le feront, ils veulent un Bailly de compétition, un Bailly qui ne se blesse plus durant la 2e partie de saison, même si c'est utopique. L'objectif c'est de pouvoir l'utiliser le plus possible sur les matchs à enjeux » explique Romain Hearing sur Le Phocéen avant de poursuivre. « Si tu veux vraiment faire progresser ton équipe, ce sont des joueurs comme ça qu'il faut, Bailly c'est quand même très fort. Pour l'OM, un mec comme Bailly à 100%, tu n'en auras jamais, donc on n'a pas d'autres choix si on veut un joueur d'un tel niveau, il faut prendre ce risque » estime le journaliste, qui encourage donc Pablo Longoria à payer les 6 millions d’euros à Manchester United pour recruter Éric Bailly à la fin de la saison. En espérant pour l’OM et pour le président espagnol de Marseille que ce pari soit gagnant avec un Éric Bailly tout neuf et sans blessure lors de la seconde partie de saison.