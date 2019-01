OM : Un transfert à l'OM cet été, ce gardien ouvre la porte

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, MHSC.

Tandis que les performances de Steve Mandanda sont globalement décevantes depuis le début de la saison, un nom revient avec insistance pour prendre sa succession l’été prochain. Il s’agit de celui de Benjamin Lecomte, absolument brillant avec Montpellier depuis des mois. Et sur l’antenne de Bein Sports, l’ancien portier du FC Lorient a commenté les rumeurs. En effet, celui qui a été appelé en Equipe de France pour palier les absences de Mandanda et Lloris après la Coupe du monde a affirmé qu’il n’avait jamais été contacté par l’état-major du club phocéen. Mais...

« Marseille, c’est un très grand club donc c’est bien que mon nom soit associé à ce club. Maintenant je l’ai déjà dit, je n’ai aucun contact avec eux. Il y a beaucoup de débats autour de mon avenir et de Marseille, mais c’est la vérité je n’ai vraiment jamais été approché. On verra ce qui se passera l’été prochain » a confié Benjamin Lecomte. Reste désormais à voir si Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud décideront de miser sur le gardien du MHSC l’été prochain. Pour se l’offrir, ils devront néanmoins casser leur tirelire puisque Laurent Nicollin aurait estimé son joueur à près de 15 ME sur le marché des transferts.