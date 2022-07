OM : Un titre dès cette saison, la promesse osée d'une recrue

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Samuel Gigot est enfin arrivé sur la Canebière pour devenir le nouveau défenseur central de l'OM. Assurant avoir rejoint son club de cœur, il entend bien tout donner pour placer les Marseillais au sommet.

Un rêve et une évidence pour Samuel Gigot. Après sept années passées à l'étranger, en Belgique puis en Russie au Spartak Moscou, il est de retour en France dans son club de cœur, l'OM. Le natif d'Avignon l'assure, un retour dans sa région d'origine était écrit surtout pour le club qu'il supporte depuis toujours avec sa famille. Il a longtemps été attendu dans la cité phocéenne après avoir réalisé son transfert en janvier dernier, mais il a du finir la saison en prêt au Spartak Moscou. Le voici maintenant officiellement marseillais depuis quelques jours. Et, il a voulu marquer le coup d'entrée avec ses supporters.

Gigot va tout donner pour gagner un titre avec l'OM

Alors qu'il a fait connaissance avec ses coéquipiers pour la reprise de l'entraînement mercredi dernier, Samuel Gigot a donné sa première interview pour le site officiel du club dans la foulée. Il a mis les petits plats dans les grands pour se faire accepter d'entrée par son nouveau public, rappelant la fidélité de sa famille pour le club et mettant en avant sa motivation pour amener l'OM le plus haut possible.

📽 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀

🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗜

✍️ « 𝗗𝗲́𝗷𝗮̀ 𝗽𝗿𝗲̂𝘁 »#BienvenueSurMars 𝗦𝗮𝗺𝘂𝗲𝗹 𝗚𝗶𝗴𝗼𝘁 👽🛸 pic.twitter.com/TOXHOZbS7k — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 29, 2022

« Dans ma famille, on est tous supporters de l'OM depuis toujours, je suis donc très fier de rejoindre ce club aujourd'hui. Quand on est jeune et de la région, le rêve ultime, c'est de jouer à l'Olympique de Marseille, et c'est une grande fierté de le réaliser. Mon objectif, c'est de m'imposer et de donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Collectivement, on va faire le maximum pour avoir un titre cette saison. Pour moi, c'est difficile de me mettre en avant, mais je dirais que je suis un joueur qui mouille le maillot et qui donne tout pour l'équipe », a t-il indiqué. Une promesse de titre qu'il n'est pas le premier à faire au club olympien. Toutefois, les actes devront suivre sur le terrain pour marquer l'histoire de son club, à la recherche d'un succès depuis 2012 et une coupe de la Ligue.