OM : Un spécialiste démolit cette rumeur tenace sur Mandanda

Dans : OM, Ligue 1.

Moins en forme que la saison dernière, Steve Mandanda inquiète à l’Olympique de Marseille. Et ce n’est pas sa grossière faute de main à Amiens dimanche soir qui va rassurer les supporters. Ceux-ci s’interrogent notamment sur l’hygiène de vie de l’international français, lequel a été victime de plusieurs blessures musculaires depuis la saison dernière. Mais interrogé par Le Phocéen, l’ancien gardien olympien des années 90 Thomas Videau a démonté cette rumeur, affirmant en connaissance de cause que Steve Mandanda était irréprochable dans ce domaine.

« Il est évident que son niveau a baissé depuis la saison dernière, mais il faut d'abord voir qu'il est plus en fin de carrière qu'au début. L'erreur de main qu'il fait à Amiens peut arriver aux plus grands, mais il est vrai qu'il ne nous a pas habitués à ça. En revanche, depuis ses blessures à répétition, on me parle de son hygiène de vie, mais je connais très bien ceux qui travaillent avec lui, et je peux vous assurer que son mode de travail est le même depuis ses débuts. Je jouais avec Fabien Barthez, et il n'était pas forcément un exemple en la matière, alors qu'il était de loin le meilleur. Je pense plutôt à une baisse de concentration, et surtout au fait qu'il est sur la voie descendante. Mais, lorsque les supporters m'en parlent, je leur rappelle quand même tout ce qu'il a fait pour l'OM et, surtout, qu'il n'est pas aidé par ses défenseurs. Je pense vraiment qu'il va se remettre en question, parce que je n'ai pas de doute sur le niveau de Steve » a expliqué l’ancien gardien de la réserve marseillaise, visiblement bien informé. Voilà qui rassurera les supporters, qui attendront néanmoins une montée en puissance de Steve Mandanda au fil de la saison.