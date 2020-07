OM : Un seul homme rend tout possible à Marseille

Dans : OM.

Le début de l’été a été mouvementé à Marseille avec le départ d’Andoni Zubizarreta et les incertitudes liées à la situation d’André Villas-Boas.

Finalement, le technicien portugais a pris la décision d’honorer sa deuxième et dernière année de contrat en Provence, malgré le départ de son acolyte espagnol. Un choix qui a bien évidemment ravi les supporters de l’OM, mais également les joueurs, tous sous le charme du technicien de 42 ans. Dans une interview accordée au site officiel du club marseillais, André Villas-Boas a d’ailleurs indiqué que son objectif était de nouveau de terminer sur le podium de la Ligue 1 en 2019-2020. Un objectif rendu possible par la présence d’AVB à Marseille selon Alvaro, dithyrambique au sujet de son entraîneur.

« La synergie entre les joueurs et les fans, c'est le secret de nos bons résultats. On a les mêmes objectifs que l'année dernière. La continuité c'est aussi André Villas-Boas. C'est le boss, il nous aide à remplir nos objectifs. Il est essentiel à notre succès. La Ligue des Champions, c'est une chose importante pour moi, car je n'ai jamais joué la Ligue des Champions. C'est une saison hyper importante. C'est un grand défi pour l'OM de revenir en Champions' League. C'est le rêve de tout joueur de foot de la jouer, je suis impatient d'y faire mes débuts. Nous avons aujourd'hui un effectif capable de rivaliser avec les plus grandes équipes » a expliqué Alvaro Gonzalez sur le site officiel du club phocéen. Pour rappel, l’ancien défenseur de Villarreal s’est officiellement engagé pour les trois années à venir en faveur de Marseille, lui qui n’était que prêté lors de la saison 2019-2020.