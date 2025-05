OM ‍: Un scandale Rabiot en France ‍?

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

La cérémonie de remise des trophées UNFP a mis en lumière un certain nombre de joueurs, au détriment de beaucoup d'autres comme Adrien Rabiot (OM), grand oublié de l'équipe-type de la saison. Un scandale pour les consultants de l'After Foot sur RMC.

Ce dimanche 11 mai, au lendemain de l'avant-dernière journée du championnat de France de Ligue 1, l'UNFP décernait à ses lauréats ses différents trophées. Désiré Doué meilleur espoir, Ousmane Dembélé meilleur joueur, Luis Enrique meilleur entraineur… le Paris Saint-Germain a tout raflé. Au grand désarroi de l'Olympique de Marseille qui n'a pu compter que sur Amine Gouiri pour remporter le trophée du plus beau but de la saison. Sinon, silence radio. Aucun joueur phocéen n'est présent dans l'équipe-type de la saison, alors que les hommes de Roberto De Zerbi ont passé la quasi-totalité de leur exercice à la deuxième place. Pour les consultants de l'After Foot sur RMC, l'absence d'Adrien Rabiot, meilleur joueur de la saison à l'OM - et de loin -, est une anomalie.

Rabiot absent de l'équipe-type ? « Il y a un truc qui m'échappe »

🎙 @kevindiaz11 ne comprend pas l'absence de Rabiot dans le 11 type de la Ligue 1 :



"Rabiot aurait dû être dans l'équipe type à la place de Doué. Son trophée de meilleur jeune suffisait." pic.twitter.com/JgdWiOLbkH — After Foot RMC (@AfterRMC) May 11, 2025

« Qu'Adrien Rabiot ne soit pas dans cette équipe… c'est un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Aucun joueur de l'OM dans l'équipe-type ? Rabiot aurait pu l'être. Il est devant Doué aujourd'hui, dans cette équipe comme en équipe de France. Ils ont mis Doué au milieu de terrain, je suis désolé, c'est un remplaçant au PSG cette saison. Pour moi, Adrien Rabiot (aurait dû y être) », a d'abord lancé Kevin Diaz au sujet de l'absence du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille dans l'équipe-type de Ligue 1. « Je trouve anormal qu'il n'y ait aucun Marseillais dans cette équipe. Si tu es joueur de Ligue 1, tu ne vois pas que tu as une chance infinie d'avoir Rabiot en Ligue 1, qu'il est énorme sur et en-dehors du terrain, et que tu ne votes pas pour lui... Il y a un truc qui m'échappe », a affirmé de son côté Florent Gautreau.

L'absence d'Adrien Rabiot, ainsi que d'autres déceptions dans les récompenses, va alimenter une nouvelle fois chez les supporters le sentiment qu'un complot existe contre leur club. « Marseille est seul contre tous et on avancera comme ça », peut-on d'ailleurs lire dans les commentaires sous le post X de l'After Foot.