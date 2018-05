OM : Un renfort énorme peut pousser Balotelli à l'OM !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Il y a quelques semaines, Nice-Matin lâchait une bombe en affirmant que Puma était prêt à aider l’OM dans le dossier Mario Balotelli.

Plus les jours passent, plus l’international italien semble se rapprocher de la cité phocéenne. Et le futur équipementier du club phocéen, qui dévoilera les nouveaux maillots du club dans un mois, pourrait effectivement jouer un rôle majeur dans le dossier Super Mario. Sur l’antenne de SFR Sport, le directeur général de la marque Richard Teyssier a confirmé qu’il allait « faire des efforts » pour « rendre l’OM visible ». A chacun de lire entre les lignes…

« Un grand joueur Puma à l’OM, ce serait une bonne nouvelle, de manière générale. Balotelli fait partie des grands joueurs Puma. On serait ravi que Balotelli ou un autre grand joueur Puma rejoigne l’OM. De manière générale, on va faire beaucoup d’efforts pour rendre l’OM visible. Donc, effectivement, si on a un joueur dans l’équipe, comme ce sera le cas avec Adil Rami, on mettra des efforts particuliers. Toutefois, la partie sportive appartient au club et Puma n’a aucune influence sur ça » a expliqué Richard Teyssier. Des déclarations qui laissent peu de place au doute : Puma sera un allier de taille pour l’Olympique de Marseille dans le cadre du transfert de l’ancien buteur de l’OGC Nice. Cela sera-t-il suffisant ? C’est une question à laquelle personne n’a encore la réponse.