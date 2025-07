OM ‍: Un proche de De Zerbi et Longoria prêt à trahir Marseille ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le mercato des joueurs bat son plein, mais celui des dirigeants est très actif également. Arrivé cet été à la Juventus, Damien Comolli vise un dirigeant de l'OM très proche de Roberto De Zerbi.

Ces derniers jours, on prête de très nombreuses opérations possibles entre l'Olympique de Marseille et la Juventus, les noms de Leonardo Balerdi et de Timothy Weah étant notamment évoqués. Mais, à en croire Marco Conterio, journaliste pour Tuttmercatoweb, Damien Comolli, ancien patron du TFC devenu directeur général de la Juventus le mois dernier, souhaite par ailleurs faire ses emplettes au sein du staff de l'OM, et pas pour recruter n'importe qui. En effet, le responsable français de la Vieille Dame souhaiterait faire venir Giovanni Rossi, que Marseille avait nommé en juin 2024 au poste de directeur sportif de l'OM et qui est un proche non seulement de Roberto De Zerbi, mais également de Pablo Longoria. Pour le convaincre de venir à la Juventus, Damien Comolli a un sérieux atout.

La Juventus vise l'OM et un de ses cadres

En effet, la Juventus pourrait proposer à Giovanni Rossi de prendre le poste de directeur technique du club italien, un rôle qui dépasse celui de directeur sportif, puisqu'il inclut l'ensemble des secteurs de la Juventus, et pas uniquement l'aspect sportif. Lié avec l'Olympique de Marseille, l'Italien pourrait être tenté par l'offre turinoise, d'autant que son rôle fait un peu double emploi avec celui de Medhi Benatia, qui est, lui, directeur du football. Cependant, le média italien précise que Giovanni Rossi n'est pas seul en lice pour ce poste de directeur technique de la Juventus, puisque Damien Comolli pense aussi à François Modesto, qui a quitté Monza en janvier dernier, et De Marco Ottolini, directeur sportif du Genoa.

Si effectivement le départ de Gionvanni Rossi se confirmait, ce serait évidemment un coup dur pour l'OM au moment où Frank McCourt se réjouit de voir de la stabilité au sein des dirigeants de son club. Pour Roberto De Zerbi, qui avait milité pour faire venir l'ancien responsable de Sassuolo, ce serait également une grosse déception.