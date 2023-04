OM : Un premier deal à 8 millions d’euros, Longoria touche au but

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cet hiver, Pablo Longoria a prêté Luis Suarez à Alméria alors que le buteur colombien était peu utilisé par Igor Tudor à l’OM. Un prêt qui devrait permettre à Marseille de limiter la casse.

En juillet dernier, l’Olympique de Marseille surprenait tout le monde en annonçant en pleine nuit le transfert de Luis Suarez en provenance du club espagnol de Grenade pour 9 millions d’euros. Peu connu en France, l’attaquant colombien de 25 ans avait réussi ses grands débuts en Ligue 1 avec un doublé contre le Stade de Reims au Vélodrome. Un feu de paille pour Luis Suarez, barré par la concurrence d’Alexis Sanchez et de Bamba Dieng à l’époque et qui a très peu joué sous les ordres d’Igor Tudor durant la première partie de saison.

Pablo Longoria a vite réagi et a réussi à trouver une porte de sortie à son attaquant dès le mercato hivernal en le prêtant à Almeria en première division espagnole, avec une option d’achat d’un montant de 8 millions d’euros. Cette option d’achat deviendra obligatoire, à condition que le club d’Almeria dans lequel Luis Suarez est prêté se maintienne en Liga. Et c’est en très bonne voie puisque mercredi soir, Almeria s’est imposé 2-1 sur la pelouse de Getafe… grâce à un doublé de Luis Suarez.

Almeria presque maintenu, Luis Suarez va rapporter 8 ME à l'OM

La formation espagnole est actuellement quinzième et a désormais toutes les chances de se maintenir en première division. Une excellente nouvelle pour Pablo Longoria, en passe de limiter la casse avec une vente potentielle de Luis Suarez pour 8 millions d’euros lors du prochain mercato. Une somme que le président olympien va pouvoir réinvestir dans le mercato de l’OM, alors que le club phocéen souhaite se renforcer à plusieurs postes la saison prochaine dans le but d’améliorer la compétitivité de son effectif et potentiellement passer la phase de groupes de la Ligue des Champions. Pour cela, des renforts seront nécessaires, notamment sur les côtés ou encore en défense centrale.