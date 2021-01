OM : Un poids limite imposé pour titulariser Payet ?

Dans : OM.

Lors des derniers matchs, Dimitri Payet a débuté les matchs de l'Olympique de Marseille sur le banc des remplaçants. AVB lui aurait imposé un poids limite pour être titulaire.

La forme physique de Dimitri Payet suscite bien des débats depuis des semaines, les supporters de l’OM n’étant pas tendres avec celui qu’ils accusent d’avoir totalement dérapé sur le plan de l’alimentation. Tandis que les rondeurs de l’attaquant réunionnais ont été scrutées à la loupe, alors même que du côté de l’Olympique de Marseille on démentait une prise de poids de Dimitri Payet, André Villas-Boas a lui tranché dans le vif. Depuis plusieurs rencontres de Ligue 1, à l’exception de PSG-OM lors du Trophée des champions, Dimitri Payet était remplaçant et il n’est rentré qu’en seconde période. S’il est évident que tout cela ressemblait à une sanction de l’entraîneur portugais du club phocéen, il semble désormais qu’effectivement AVB n’a pas apprécié que son joueur ne soit pas en état de disputer 90 minutes et qu’il lui a fixé un objectif précis afin de pouvoir prétendre à une place dans son onze de départ.

Ce samedi, à quelques heures du match OM-Rennes au Vélodrome, L’Equipe affirme qu’André Villas-Boas avait réellement imposé des efforts à Dimitri Payet et que ce dernier a compris le message. « Le Réunionnais n’est plus très loin du poids de forme imposé par son entraîneur pour le remettre titulaire », précise même le quotidien sportif, sans dévoiler quel était ce fameux poids de forme. Si cette bonne nouvelle se confirmait pour Payet et pour l'Olympique de Marseille, nul doute que Villas-Boas ferait appel à ce dernier, l'OM ne pouvant pas se passer d'un tel joueur à un instant de la saison où il est impératif de renouer avec la victoire sous peine de dire définitivement adieu à l'Europe pour la saison prochaine.