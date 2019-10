OM : Un plan anti-Mbappé, Marseille en rigole

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Pour espérer battre le PSG, dimanche soir, l'Olympique de Marseille devra déjà tenir en respect Kylian Mbappé. Et pour André Villas-Boas, ce n'est pas gagné.

Même si Thomas Tuchel n’a rien voulu dire de son onze de départ contre l’Olympique de Marseille, il est évident que l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain fera appel à Kylian Mbappé à un moment ou à un autre de cette rencontre. Mais que Kylian Mbappé soit titulaire ou entre en cours de match, André Villas-Boas l’admet, il n’a pas vraiment de solution miracle pour s’opposer au champion du monde. Le technicien marseillais fait de Kylian Mbappé une des grandes stars du football mondial contre qui il est souvent inutile de prévoir un plan très spécial.

André Villas-Boas est parfaitement lucide et fait déjà de l’attaquant du PSG un candidat au titre suprême, le Ballon d’Or. « Pour contrôler Kylian Mbappé ? C'est très difficile. Que ça soit avec un bloc haut ou bas, son dernier but contre Bruges, il était bien placé entre les lignes, pour prendre l'espace entre la défense et le gardien. La passe est tellement bonne que dans ce petit espace, il a réussi à marquer. Donc c'est toujours difficile avec ce type de qualité. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Kylian Mbappé progresse pour être le successeur naturel de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pour le Ballon d'Or. Tout le monde pensait que ça serait Neymar, mais désormais, tout le monde pense que Kylian Mbappé va être le successeur de ces deux-là. A 20 ans faire ce type de chose est incroyable. Mettre un bloc haut ou bas, ce sera la même chose », a expliqué l’entraîneur portugais de l’Olympique de Marseille, conscient que tenir Kylian Mbappé pendant 90 minutes est une mission impossible ou presque.