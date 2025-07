OM ‍: Un petit génie ukrainien arrive à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que l'OM attend ce mardi Paixao et Aubameyang, Pablo Longoria et Medhi Benatia sont déjà passés à autre chose. C'est désormais le jeune défenseur ukrainien, Taras Mykhavko, qui est la cible de Marseille.

Le mercato estival de l'Olympique de Marseille est une nouvelle fois ahurissant, et la perspective de jouer la prochaine Ligue des champions dope les ambitions de Pablo Longoria. Le patron de l'OM se délecte durant cette période, et une nouvelle fois il fait le bonheur des supporters phocéens en multipliant les renforts. Tandis que Marseille va enregistrer dans les prochaines heures les signatures d'Igor Paixao, arraché pour 35 millions d'euros à Feyenoord, et de Pierre-Emerick Aubameyang, qui revient librement d'Arabie Saoudite, l'OM s'active pour recruter Taras Mykhavko, défenseur central ukrainien de 20 ans qui est sous contrat jusqu'en 2028 avec le Dynamo Kiev. International Espoirs, Taras Mykhavko sort d'une saison à 39 matchs toutes compétitions confondues avec son club. Et il était titulaire la semaine passée lors du match aller du 2e tour de qualification pour la Ligue des champions qui a vu Kiev s'imposer 3 à 0 en déplacement sur l'ile de Malte pour y affronter Hamrun.

L'OM en concurrence avec Porto pour ce défenseur ukrainien

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Taras Mykhavko (@taras.mykhavko)

D'après Viktor Vatsko, célèbre journaliste sportif ukrainien, qui s'est exprimé dans un podcast relayé par le compte spécialisé @FootbalUA, l'Olympique de Marseille aurait proposé 15 millions d'euros au Dynamo Kiev pour s'attacher les services de Taras Mykhavko. L'OM n'est pas tout seul à suivre le défenseur central de 20 ans, puisque le FC Porto pourrait également faire une offre pour recruter la pépite du football ukrainien. Si l'intérêt marseillais pour Taras Mykhavko se confirme, c'est probablement pour préparer le départ de Derek Cornelius.

Car le défenseur international canadien ne semble pas avoir répondu aux attentes de Roberto De Zerbi, et son départ d'ici à la fin du mercato ne sera pas une énorme surprise. En allant chercher en Ukraine son remplaçant, l'Olympique de Marseille confirme avoir les yeux partout pour se renforcer et surtout Pablo Longoria et Medhi Benatia n'ont aucun scrupule à rapidement se débarrasser d'un joueur s'il ne correspond pas à leurs attentes. Avant même de signer peut-être à l'OM, Taras Mykhavko est prévenu.