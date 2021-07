OM : Un nouveau joueur bloqué aux portes de Marseille

Dans : OM.

Intéressé par le Néerlandais Riechedly Bazoer, l’Olympique de Marseille a transmis une offre jugée insuffisante. Le Vitesse Arnhem attend une proposition revue à la hausse pour son milieu défensif déterminé à rejoindre le club phocéen.

Le président Pablo Longoria l’a confirmé en conférence de presse, l’Olympique de Marseille n’a pas terminé son recrutement. Après les huit renforts enregistrés cet été, le dirigeant espagnol souhaite encore renforcer les côtés de sa défense et le poste d’avant-centre afin de compenser le départ souhaité de l’Argentin Dario Benedetto. Mais ce n’est peut-être pas tout. Comme l’indiquait De Telegraaf, le pensionnaire du Vélodrome s’intéresse à Riechedly Bazoer (24 ans), le milieu défensif ou défenseur central du Vitesse Arnhem.

Les deux clubs ne lâchent rien

Le média néerlandais évoquait des discussions bloquées entre les deux formations, l’Olympique de Marseille n’étant prêt à dépenser que 4 millions d’euros sur ce transfert, alors que la direction hollandaise en attend davantage pour son joueur déterminé à rejoindre le cinquième de Ligue 1. Et que l’on annonçait même déçu de la position de ses dirigeants qui lui auraient promis de ne pas le retenir pendant ce mercato estival. Face à cette situation, le club phocéen menaçait d’abandonner la table des négociations. D’autant que l’entraîneur Jorge Sampaoli ne manque pas de solutions aux postes de Riechedly Bazoer.

Mais un peu plus de deux semaines plus tard, rien n’a changé. L’Olympique de Marseille reste présent sur le dossier. La preuve, le twitto @Polprins affirme que la direction olympienne a relancé son offre à 4 millions d’euros, sans succès. Une fois de plus, le Vitesse Arnhem aurait rejeté cette proposition jugée insuffisante, tout en espérant une fin de ce feuilleton avant le début de son championnat le 15 août. Reste à savoir si les dirigeants néerlandais ne craqueront pas d’ici là sachant que Riechedly Bazoer n’a plus qu’un an de contrat.