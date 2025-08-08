OM ‍: Un monstre croate contacté par Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Toujours à la recherche de renforts défensifs, l'Olympique de Marseille a plusieurs dossiers en cours. Une piste étudiée par Pablo Longoria mène à un défenseur international croate de l'Ajax Amsterdam.

Roberto De Zerbi a obtenu plusieurs joueurs depuis le début du mercato, mais c'est surtout le secteur offensif de l'OM qui a été renforcé. Tandis que le dossier Joel Ordonez traîne en longueur, Medhi Benatia et Pablo Longoria ne sont pas inactifs pour apporter à l'entraîneur italien ce qu'il attend. Les deux dirigeants marseillais auraient actuellement un nouveau défenseur dans leur viseur, il s'agit de Josip Sutalo, le rugueux défenseur international croate arrivé en 2023 à l'Ajax Amsterdam pour 20,5 millions d'euros.

A 25 ans, le joueur formé au Dinamo Zagreb plait énormément à l'Olympique de Marseille, confirme le compte insider @LePetitOM. Cependant, il n'est pas évident que le club néerlandais acceptera une offre de l'OM pour son défenseur croate, car l'Ajax vient de céder Jorrel Hato, son jeune défenseur central, à Chelsea pour 40 millions d'euros. Mais le club néerlandais pourrait aussi profiter de l'intérêt de Marseille pour Jospi Sutalo pour remplir un peu plus ses caisses, le défenseur serbe ayant une valeur estimée à 25 millions d'euros.

L'OM prêt à bondir à la dernière minute du mercato

L'Olympique de Marseille semble cependant ne pas faire une fixation absolue sur cette signature d'un défenseur, le club phocéen refusant de dépasser certaines limites financières. Cependant, l'insider précise que l'OM pourrait décider de patienter jusqu'à la fin du mercato estival, le 1er septembre prochain, afin d'attendre que certains clubs reviennent à la table des négociations avec des prix plus raisonnables. Avec Joel Ordonez et Josip Sutalo a deux gros défenseurs sur ses tablettes, les supporters marseillais vont juste avoir besoin d'un peu de patience dans ces dossiers, même si on l'a constaté récemment, Longoria et Benatia finissent souvent par avoir gain de cause lorsqu'ils veulent un joueur.