OM ‍: Un minot arrive en force, une star va tomber de haut

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Totalement remis après une grave blessure au genou, Bilal Nadir gagne progressivement les faveurs du coach Roberto De Zerbi. Le milieu de l’Olympique de Marseille ne craint pas la concurrence malgré la présence de joueurs confirmés à son poste.

Mécontent du niveau technique de son équipe en première partie de saison, Roberto De Zerbi a maintenant de quoi faire. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a notamment accueilli l’ancien Milanais Ismaël Bennacer qui amène déjà davantage de maîtrise dans l’entrejeu. Avec l’international algérien aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg, sans compter le Français Adrien Rabiot aligné un cran plus haut, on peut dire que le club phocéen possède un milieu de haut niveau.

Ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour le jeune Bilal Nadir. Bien revenu après sa rupture du ligament croisé d’un genou, le minot se retrouve confronté à une sacrée concurrence. Un obstacle pourtant bénéfique selon lui. « Ismaël est arrivé, c’est un grand joueur, top joueur, mais pas que, a rappelé le milieu de 21 ans à Foot Mercato. Il y a aussi Valentin Rongier, Pierre-Emile Hojbjerg, Adrien Rabiot. Il y avait encore auparavant, Ismaël Koné. Forcément, moi, en tant que jeune joueur, ça me fait plaisir de côtoyer ces joueurs-là à l’entraînement. »

Bilal Nadir relève le défi

« Ça ne peut que me faire progresser et me dire qu’à mon jeune âge, j’ai la chance déjà de travailler et d’évoluer à côté de ces joueurs-là. Certes, la concurrence est là, mais ça me motive encore plus de me dire que si j’arrive à avoir encore plus de temps de jeu avec ces joueurs-là, c’est que je progresse. (…) J’ai connu pas mal de moments difficiles ici à Marseille, donc forcément, maintenant que je suis dans l’effectif et dans le groupe, je ne me pose plus de questions quand je rentre. Je me dis que si je suis là, c’est que j’ai quelque chose à apporter à l’équipe », a prévenu Bilal Nadir, également capable d'évoluer parmi les éléments offensifs.