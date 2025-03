OM ‍: Un million d'euros d'amende contre Pablo Longoria ‍?

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

La LFP a récemment infligé une suspension de 15 matchs à Pablo Longoria après son coup de sang contre le corps arbitral français. Pour Pierre Ménès, cette sanction ne changera rien au fonctionnement de l’OM et doit être suppléée par une amende.

Après la défaite des siens face à l’AJ Auxerre, Pablo Longoria n’a pas réussi à garder son sang-froid et a atteint un point de non-retour dans sa relation avec le corps arbitral. Ses accusations de corruption à l’égard de l’arbitrage français lui a valu une lourde sanction de la part de la commission de discipline de la LFP, laquelle l’a suspendu pour 15 matchs fermes. Cette sanction ne change pas grand-chose en apparence puisque le président de l’Olympique de Marseille est toujours autorisé à se rendre en tribunes présidentielles. Pour Pierre Ménès, cette sanction est ridicule et doit être couplée à une grosse amende, afin de marquer le coup et mettre un terme définitivement à ce genre d'accusations et de comportement contre les arbitres de Ligue 1..

Pierre Ménès enrage, Pablo Longoria méritait plus

« Comme je l’ai dit, alors que les Marseillais hurlaient au complot, car Longoria allait être longuement suspendu, ça ne change rien. On l’a vu dans la tribune contre Nantes, comme d’habitude. Et s’il a envie de parler à la fin à la presse, il parlera sur le parking au lieu des couloirs. Au niveau d’un président, ça ne change rien. Au niveau d’un coach, ça change beaucoup. Des amendes financières pourraient être aussi adjointes à ça. Tu peux aussi coller un million d’euros au club, qui iraient directement dans les caisses du football amateur. Je pense que ce serait intelligent », estime l’ancien journaliste de Canal+ qui aurait voulu une sanction plus marquante contre Pablo Longoria et l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, cette suggestion n'est pas vraiment à l'ordre du jour du côté des autorités du football, d'autant que les clubs de Ligue 1 ne roulent pas réellement sur l'or actuellement.