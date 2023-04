OM : Un mercato de feu, Longoria jette l'éponge

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les grandes manœuvres ont débuté à l’OM dans l’optique du mercato avec des joueurs de gros calibres déjà ciblés par le président olympien Pablo Longoria à l’instar de Folarin Balogun ou encore Denis Zakaria. Mais la réalité est bien différente sur un dossier précis.

Comme tous les ans, le mercato sera très animé à l’Olympique de Marseille l’été prochain. L’objectif de cette fin de saison est de sécuriser la qualification en Ligue des Champions puis de bâtir durant le mercato estival un effectif capable au minimum de sortir de la phase de groupes. Pour cela, l’équipe à la disposition d’Igor Tudor doit encore être renforcée dans tous les secteurs de jeu et notamment en attaque.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vítor Oliveira ⚡️ (@vitinha__99)

Dans le domaine offensif, Vitinha a été recruté à prix d’or il y a quatre mois en provenance de Braga pour 32 millions d’euros. Le Portugais est la recrue la plus chère de l’histoire du club et en interne, la confiance est totale quant à la réussite de Vitinha, auteur de ses deux premiers buts avec l’OM face à Troyes le week-end dernier. Malgré l’apport de l’ex-attaquant de Braga, Pablo Longoria songe à recruter un buteur puisque ces dernières heures, les rumeurs Loïs Openda (Lens) et Folarin Balogun (Arsenal) ont fleuri. Reste que selon Le Phocéen, il est quasiment impossible de voir de tels joueurs débarquer à Marseille lors du prochain mercato.

Pas de deuxième gros rachat après Vitinha ?

En effet, le média explique qu’après l’arrivée très onéreuse de Vitinha, il est « difficile d’imaginer le club olympien remettre une grosse somme sur la table pour attirer un attaquant ». Or, pour Openda ou Balogun, il faudra débourser plus de 20 millions d’euros voire plus. Pablo Longoria devra donc une fois de plus se montrer malin sur le marché des transferts, pourquoi pas en négociant un prêt avec Arsenal pour Balogun afin de renforcer l’effectif olympien à moindre coût. Dans le secteur offensif, les mouvements réalisés par l’OM dépendront aussi de l’issue du dossier Alexis Sanchez, en fin de contrat avec Marseille au mois de juin et dont l’avenir est pour le moment indécis.