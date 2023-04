OM : Un mental en carton, il secoue tout le monde

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM se déplace à Lyon ce dimanche soir en Ligue 1. Un match très important pour les Phocéens, sous pression en cette fin de saison dans la course au podium.

L'OM espère bien terminer la saison sur le podium en Ligue 1. Une qualification pour la prochaine Ligue des champions est presque vitale pour les finances et ambitions phocéennes. Mais en cette fin de saison, l'OM peine à convaincre et tire de plus en plus la langue. Igor Tudor va donc devoir trouver les bonnes solutions et s'appuyer ses les joueurs les plus en forme ou expérimentés. Chancel Mbemba en fait partie, lui qui connait bien les matchs à enjeu pour en avoir jouer pas mal sous les couleurs du FC Porto. Le Congolais de 28 ans, connu pour son grand calme, sait que ses partenaires ont parfois du mal à gérer les émotions.

Mbemba conscient de certains problèmes à l'OM

Présent en conférence de presse ces dernières heures, Chancel Mbemba n'a pas hésité à lancer un appel à ses partenaires, les invitant au calme et à la sérénité. « Dans la vie, je n'ai pas de pression. C'est ma nature, je suis comme ça. Je n'invente rien. Quand je rentre sur le terrain, je joue pour faire plaisir aux autres. Je ne force pas. Je joue de manière naturelle et la pression s'enlève. Ce n'est pas facile de transmettre ça à mes coéquipiers. Le plus important, c'est de savoir gérer la tension. Il faut être tranquille, car quand tu as trop de pression, tu fais beaucoup d'erreurs. Il faut être naturel pour la faire partir », a notamment indiqué Chancel Mbemba, qui aura son importance dans le résultat final de l'Olympico de ce dimanche au Groupama Stadium. Surtout que les Gones sont plutôt en forme en Ligue 1 et comptent soigner leur sortie cette saison en championnat, alors que le top 5 n'est toujours pas mort. Pour rappel, les Marseillais n'ont plus gagné à Lyon depuis le 11 novembre 2007, soit plus de 16 ans. Une éternité pour le club phocéen.