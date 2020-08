OM : Un latéral gauche droitier, 33 ans, Nagatomo c'est sérieux ?

Dans : OM.

En quête d’un nouveau latéral gauche, l’Olympique de Marseille a trouvé son bonheur sur le marché des joueurs libres…

Suite aux arrivées de Pape Gueye dans l’entrejeu et de Leonardo Balerdi en charnière centrale, le club phocéen avait deux dernières missions lors de ce mercato estival : recruter un latéral gauche et un avant-centre. Et le premier objectif est rempli. Puisque selon plusieurs médias français, Marseille a validé l’arrivée de Yuto Nagatomo. Libre de tout contrat après deux saisons et demi à Galatasaray, le joueur de 33 ans va passer sa visite médicale ce lundi avant de parapher un bail d’une saison avec l’équipe d’André Villas-Boas. Un recrutement basé sur l’expérience, puisque le compatriote d’Hiroki Sakai, passé par l'Inter Milan (2011-2018), a un grand vécu en Ligue des Champions (21 matchs de C1). Malgré cela, la future doublure de Jordan Amavi ne fait pas l'unanimité auprès des suiveurs marseillais, comme avec Thomas Bonnavent.

« Je ne comprends pas le projet. Trading Project, volonté de recruter moins de 25 ans, on mise sur Pablo Longoria pour aller chercher du prospects avec son gros réseau scouting et on sort Nagatomo du chapeau. Inutile de vous préciser que Nagatomo est un... Droitier ! Et qui va donc faire de la concurrence au poste de latéral gauche à Amavi », a balancé, sur Twitter, le journaliste de Winamax, qui espère maintenant que Marseille recrutera un vrai joueur en devenir au poste d’avant-centre pour concurrencer Dario Benedetto. Car sinon, la phase II du projet du duo McCourt - Eyraud ne répondra pas aux attentes, même si ce mercato estival est placé sous le signe des économies à Marseille, où les trois premières recrues arrivent pour zéro euro.