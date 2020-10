OM : Un joker à Marseille, Longoria et Villas-Bas calment l'euphorie

Dans : OM.

Deux jours après la fin du mercato, Pablo Longoria a évoqué la possibilité de la signature d'un joker à l'Olympique de Marseille.

Présent ce mercredi en conférence de presse, à l’occasion de la présentation de Michaël Cuisance, Pablo Longoria a évidemment été questionné sur la possibilité de la signature d’un joker à l’Olympique de Marseille. L’absence d’un remplaçant pour Bouna Sarr, et même d’un véritable numéro 9 ont laissé la porte ouverte à une possible signature d’un joker, tout comme l’OM l’avait fait l’an dernier avec Valentin Rongier. Mais cette année, les choses semblent nettement moins claires du côté de la Commanderie, même si Jacques-Henri Eyraud a tout fait lundi avant minuit afin de faire signer Joakim Maehle en provenance de Genk. Cette mission ayant échoué, l’Olympique de Marseille pourrait donc bouger avec les limites imposées par le statut de joker.

Pour Pablo Longoria, il faut cependant rester très prudent, et ne pas clamer haut et fort que l’OM s’offrira ce renfort rapidement. « On est ouvert et nous sommes en train de discuter. On fera un joker s'il y a un consensus entre nous tous, car nous devons être tous convaincus par les joueurs qui arrivent. Cela doit être notre premier choix. On est ouvert aussi pour janvier », a confié le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, qui ne s’impose donc rien dans les prochains jours. Une position partagée par André Villas-Boas. Autrement dit, avant de voir débarquer un renfort au Vélodrome, il faudra que tout le monde soit convaincu de faire cette opération. Et pour l'instant ce n'est pas le cas, même si visiblement l'OM a tenté également sa chance, en vain, du côté de Lorient.