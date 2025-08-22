OM ‍: Un jeune talent niçois offert sur un plateau

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Joueur de Nice depuis 2023, Amidou Doumbouya est l'un des plus grands espoirs du Gym. Néanmoins, le défenseur central de 18 ans veut changer d'air. Marseille est un point de chute crédible pour le joueur libre l'été prochain.

Si un club cherche un jeune défenseur central français de qualité, Amidou Doumbouya peut largement faire l'affaire. Âgé de 18 ans, il fait partie des cadres de l'Equipe de France U18. Formé à Sochaux, il avait été récupéré par Nice en 2023. Cependant, Doumbouya veut s'en aller l'été prochain à l'issue de son contrat. Comme l'a révélé Foot Mercato, il a refusé l'offre de prolongation soumise par le Gym. Le joueur recherche un club qui lui offrira plus de temps de jeu puisqu'il n'a joué que deux matchs avec Nice la saison dernière. C'était contre Lyon et Le Havre en Ligue 1 au mois de décembre. Son départ pourrait être finalisé d'ici la fin du mercato estival, en France ou à l'étranger.

L'OM obsédé par Amidou Doumbouya

L'Udinese s'est déjà positionnée avec une offre modeste refusée par Nice (150 000 euros). L'Olympique de Marseille sera aussi de la partie pour Amidou Doumbouya. Selon le compte X Le Petit OM, le défenseur français est dans le viseur de la cellule de recrutement depuis plusieurs années. Avant de partir à Nice, le joueur de 18 ans était même à deux doigts de s'engager pour le club phocéen après avoir fait « un stage et même un essai à l’OM » selon ses informations.

Pour info, suivi par l'OM depuis très longtemps, avait fait un stage et même un essai au club mais n'avait finalement pas signer à l'époque...



Toujours dans un panel de jeunes prospects à fort potentiel suivi par le club.



A suivre dans le futur... https://t.co/GKWQv3yfSi — LePetitOM (@LePetitOM) August 22, 2025

Reste à faire une offre convenable à l'OGC Nice pour obtenir le transfert d'Amidou Doumbouya. Il ne sera pas difficile de faire mieux que l'Udinese dans ce domaine. De quoi réaliser un beau coup à prix réduit. Par contre, le jeune joueur ne sera pas aussi simple à séduire. Il lui est plus facile de faire son trou en Italie qu'à Marseille où la concurrence au poste de défenseur central est très fournie. Le prestige du blason olympien devra jouer son rôle à 100% pour le rassurer.