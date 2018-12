OM : Un Italien se rapproche au mercato, et ce n'est pas Balotelli !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Dans moins d’une semaine, le mercato hivernal va officiellement ouvrir ses portes. Et c’est avec fébrilité que les fans de l’Olympique de Marseille vont le suivre, eux qui attendent deux recrues au minimum avec un latéral gauche et un avant-centre. S’il sera difficile de recruter des joueurs sans dégraisser, l’état-major de l’OM pourrait réaliser quelques bonnes opérations sous la forme de prêt. Selon les informations obtenues par Calcio-Mercato, c’est sous cette forme que Jacques-Henri Eyraud pourrait rapidement boucler la venue de Moise Kean, le jeune attaquant de la Juventus Turin.

En effet, le média italien affirme que Marseille est toujours aussi intéressé par le profil du buteur de 18 ans, barré par la concurrence de Dybala, Mandzukic et bien évidemment Cristiano Ronaldo chez les Bianconeri. Et désormais, l’opération serait tout-à-fait possible puisque la Juventus Turin a l’intention de prolonger le contrat de Moise Kean, avant de le prêter dans la foulée. Reste à voir si l’Olympique de Marseille pourra négocier un prêt d’une saison et demie, ce qui serait bien-sûr beaucoup plus avantageux qu’un simple prêt de six mois. Tout cela devra se discuter dans l’intérêt du club phocéen en janvier. C’est la saison de l’OM qui en dépend…