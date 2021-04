OM : Un invité surprise chamboule le dossier Thauvin

Dans : OM.

En fin de contrat avec l’OM au mois de juin, Florian Thauvin attire les convoitises malgré des exigences financières assez conséquentes.

En Europe, le FC Séville ou encore l’AC Milan et l’Atalanta Bergame ont manifesté leur intérêt pour l’attaquant de l’Olympique de Marseille, que Pablo Longoria aimerait parvenir à prolonger d’ici la fin de la saison. Comme souvent, le club phocéen est cependant freiné par une brutale réalité économique dans la mesure où Florian Thauvin réclamerait le copieux salaire de 4 ME par an pour prolonger à Marseille. Des exigences qui ont considérablement refroidi Monchi, le directeur sportif du FC Séville. En ce qui concerne l’AC Milan, les dirigeants lombards restent attentifs au dossier mais exigeront un effort de Thauvin avant de passer à l’action. Enfin, la Premier League observe également la situation de près selon les informations rapportées par le Sun.

Leicester a longtemps été cité comme un candidat crédible au recrutement de Florian Thauvin. Mais à en croire le média britannique, un autre club de Premier League est chaud sur le dossier de l’attaquant de l’OM. Il s’agit de Crystal Palace, qui se prépare à perdre Wilfried Zaha, sur le départ depuis plusieurs saisons et qui pourrait bien faire ses valises pour de bon cet été. L’attaquant ivoirien est l’une des priorités de Mikel Arteta pour renforcer les rangs d’Arsenal et son départ laisserait un grand vide à Crystal Palace. C’est la raison pour laquelle les Eagles songent à Florian Thauvin pour renforcer leur ligne d’attaque, bien que l’ailier droit de l’OM ait un profil totalement différent de l’explosif et du très efficace Wilfried Zaha. Financièrement, les exigences de « Flotov » pourraient être comblés par Crystal Palace, la Premier League ne connaissant pas la crise malgré la pandémie de Covid-19 grâce à des droits télévisuels toujours plus juteux. Reste maintenant à voir si la perspective de rejoindre un club jamais qualifié en coupe d’Europe est susceptible de tenter Florian Thauvin…