OM ‍: Un international italien signe pour 1 million d'euros

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En quête d’un latéral gauche depuis plusieurs semaines, l’OM a finalisé la signature d’Emerson Palmieri, lequel va s’engager en provenance de West Ham pour seulement 1 million d’euros.

Très actif sur le marché des transferts ces dernières heures, l’Olympique de Marseille a finalisé dans la nuit de samedi à dimanche une nouvelle arrivée. En quête d’un latéral gauche depuis de longues semaines pour compenser le départ de Quentin Merlin à Rennes, le club phocéen va prochainement accueillir Emerson Palmieri. Auteur d’une saison correcte à West Ham l’an passé, où il a disputé 32 matchs toutes compétitions confondues et alors qu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat chez les Hammers, l’international italien arrive à Marseille.

🚨🔵⚪️ EXCL: Emerson Palmieri to OM, here we go! Deal done now between West Ham and Olympique Marseille.



OM will pay €1m total package, add-ons included. Green light now from #WHUFC to travel.



OM close deal for Emerson Palmieri wanted by Longoria, Benatia and De Zerbi. pic.twitter.com/f0wekndGkU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2025

Selon les informations de Fabrizio Romano, un accord total a été trouvé entre le club anglais et les dirigeants de l’OM. Une résiliation du contrat d’Emerson Palmieri avait un temps été évoquée, mais Marseille va finalement payer une très faible indemnité de transfert pour s’offrir le latéral gauche passé par l’OL ou encore Chelsea. Le journaliste italien révèle que le club phocéen va payer 1 million d’euros pour recruter le joueur de 31 ans. Une piste qui a fait l'unanimité en interne puisque Medhi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi étaient d'accord pour foncer sur Emerson Palmieri selon le spécialiste du mercato.

Emerson Palmieri à l'OM, accord total

L’arrivée d’Emerson Palmieri en France est attendue dans les prochaines heures et l’international italien (29 sélections) va devenir le troisième renfort défensif de l’OM sur le marché des transferts après CJ Egan-Riley et Facundo Medina. Il ne sera pas le dernier puisque Marseille courtise encore au minimum un défenseur, peut-être même deux. Ces dernières heures, trois pistes sont évoquées avec insistances, celles menant à Nayef Aguerd, Joel Ordonez et plus récemment Lutsharel Geertruida, pour qui un accord avec le RB Leipzig a été annoncé dans la journée de samedi.