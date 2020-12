OM : Un international de Naples pour aider Marseille ?

Dans : OM.

En quête de renforts, pas chers, lors du mercato d'hiver, André Villas-Boas pourrait faire venir un défenseur du Napoli, Elseid Hysaj.

En acceptant de vendre Bouna Sarr au Bayern Munich en toute fin de mercato estival, l’Olympique de Marseille a été contraint de se précipiter afin de trouver un nouveau défenseur, sans y parvenir puisque le deal envisagé avec Joakim Maehle a tourné court. Une grosse déception pour André Villas-Boas, lequel espère que ce manque au poste de latéral droit sera compensé dès ce mois de janvier. Mais l’entraîneur portugais de l’OM est bien conscient que l’enveloppe budgétaire allouée par Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud ne sera pas énorme et qu’il faudra encore une fois prendre des risques et faire des paris en matière de recrutement. Et c’est pour cela que la piste qui mène le club phocéen à Elseid Hysaj, le défenseur international albanais de Naples n’est pas si folle.

Hysaj sur les tablettes de Marseille

Selon Ignazio Genuardi, journaliste qui suit de très près le football italien, l’Olympique de Marseille est très tenté par Hysaj, lequel a un gros avantage, c’est celui d’être libre en fin de saison. « Libre en juin prochain, le Napolitain Hysaj ne laisse pas insensible l’OM. Approché en vain pour rempiler, le latéral international albanais a aussi des admirateurs en Italie, en Allemagne et en Russie », explique Ignazio Genuardi. Agé de 26 ans, Elseid Hysaj est arrivé en 2015 à Naples en provenance d’Empoli, le joueur albanais, qui compte 56 sélections, n’a pas reçu d’offre de prolongation, et c’est pour cela qu’il est apparu dans les radars de nombreux clubs, dont l’Olympique de Marseille.