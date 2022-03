OM : Un international brésilien pour 0 euro, Longoria est chaud

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Toujours en quête de bonnes affaires sur le marché des transferts pour l'OM, Pablo Longoria a bien évidemment été mis en alerte par la situation en Ukraine.

Le football n’y a plus droit pour le moment, en raison de l’invasion décidée par la Russie. Le championnat est arrêté et les matchs de l’équipe nationale, qui devait jouer sa place dans les barrages pour la Coupe du monde, sont repoussés. Pour ne pas pénaliser les footballeurs qui voient ainsi leur carrière être stoppée, l’UEFA et la FIFA ont accepté de remettre sur le marché les joueurs étrangers qui évoluaient en Ukraine. A deux mois de la fin de la saison, cette situation permet déjà de se projeter sur cet été, avec la possibilité de recruter des joueurs de qualité sans verser d’indemnités.

David Neres plait à l'OM et à l'OL

Dans le principal club ukrainien, le Shakhtar Donetsk, la situation de David Neres intéresse du beau monde. L’ailier brésilien de 25 ans, révélé du côté de l’Ajax Amsterdam, avait rejoint le club ukrainien pour 12 millions d’euros il y a seulement quelques mois de cela. Il est désormais libre, et si l’OL s’était renseigné à son sujet, l’informateur turc Ekrem Konur révèle que l’OM est beaucoup plus pressant. West Ham, le Corinthians et la Real Sociedad sont aussi sur les rangs pour cet ailier virevoltant qui pourrait faire oublier des choix moins convaincants comme Luis Henrique ou Konrad de la Fuente à l’OM.

En tout cas, Pablo Longoria est sur le coup, lui qui a la possibilité de recruter un joueur international brésilien venu d’Ukraine d’ici au 7 avril, ou bien de préparer la saison suivante avec une recrue d’ampleur. Mais attention, s’il n’y a pas d’indemnité de transfert à payer, David Neres risque tout de même de jouer de la concurrence pour récupérer un salaire qui le placera à un bon niveau sur la grille de l’OM. Mais Pablo Longoria sait également que la venue d’un Brésilien expérimenté de 25 ans, avec des qualités qui l’ont fait briller en Ligue des Champions par le passé, peut aussi être un très bon coup pour l’Olympique de Marseille et en vue d’une future revente.