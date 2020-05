OM : Un intérêt flatteur au mercato, Thauvin ne peut pas rester indifférent

Dans : OM.

A seulement un an de la fin de son contrat, Florian Thauvin souhaite rester à l’Olympique de Marseille. Reste à savoir si son discours tiendra toujours si des offres alléchantes arrivent cet été.

L’Olympique de Marseille a vraiment de quoi s’inquiéter au sujet de Florian Thauvin. Alors que son contrat expire l’année prochaine, l’ailier de 27 ans n’a toujours pas prolongé. Pire, aucune discussion n’a été entamée pour le moment. Cette situation semblait annoncer un possible départ avec un transfert important pour le club phocéen. Mais ça, c’était avant l’intervention du principal intéressé qui a certifié qu’il serait toujours Olympien la saison prochaine. L’objectif pour ses dirigeants sera donc de prolonger son contrat malgré la nécessité de réduire la masse salariale. Ou de le convaincre d’accepter une éventuelle offre alléchante cet été.

En effet, Thauvin, malgré sa saison blanche après sa blessure à la cheville l’été dernier, garde une certaine cote sur le marché des transferts. Selon les informations de Foot Mercato, l’international français plaît notamment à l’Atalanta Bergame et à son entraîneur Gian Piero Gasperini, dont l’équipe pratique l’un des jeux les plus séduisants cette saison. Ce n’est pas un hasard si sa formation a atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le problème, c’est que la valeur marchande de Thauvin représente un sérieux obstacle pour le pensionnaire de Serie A, forcément prudent vu le contexte et le long passage du Marseillais à l’infirmerie.