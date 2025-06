OM ‍: Un influenceur star victime d'un sale coup à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les supporters de l'Olympique de Marseille connaissent tous Bengous, devenu un des influenceurs vedettes de l'OM avec sa célèbre formule Oueskon va. Ce dernier vient pourtant de connaître un sale moment dans la cité phocéenne.

Bengous a longtemps amusé les fans marseillais, mais pas qu'eux, avec ses vidéos sur l'Olympique de Marseille, ses crises de nerfs étant restées célèbres, et bien avant celles de Mohamed Henni. Profitant de sa notoriété, l'influenceur a ouvert une boutique dans le centre de Marseille, et c'est cette dernière qui a été attaqué dans la nuit de vendredi à samedi. Un ou des individus ont arrosé d'essence la porte de la boutique de Bengous afin de tenter de mettre le feu à l'établissement, sachant que ce dernier est au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation. Heureusement, rapidement alertés, les pompiers ont réussi à contenir l'incendie, la façade du magasin portant les stigmates de cette attaque. Selon Ici Provence, les enquêteurs n'ont aucun doute sur le côté criminel de cet incendie, ce qui a fait réagir Bengous.

Via les réseaux sociaux, l'influenceur marseillais a confié son écœurement face à cette attaque le visant, mais il a également prévenu que cela ne changerait pas son désir d'être fidèle à Marseille. « Ce matin restera l'un des plus mauvais souvenirs du parcours de Bengous. Une boutique incendiée volontairement, sans aucun objectif concret, si ce n'est celui de propager sa haine et de détruire un travail construit depuis plusieurs années (...) Moi Bengous, mais surtout Benjamin Layani, je suis le frère de tout le monde dans cette ville (...) ça n’arrêtera pas le travail que j’effectue avec mes partenaires associatifs et encore moins le lien que j’entretiens depuis tant d’année avec la Team Bengous », écrit Bengous, qui n'a pas peur de celui ou ceux qui ont ainsi voulu s'attaquer à lui. Du côté des policiers, on travaille sur des images d'une caméra de vidéo-surveillance qui aurait saisi la scène. Reste à savoir qui peut ainsi en vouloir au supporter de l'OM.