OM ‍: Un indésirable est la star du mercato en Italie

Par Mehdi Lunay

Très ambitieux au mercato, l'Olympique de Marseille n'oublie pas de vendre les joueurs inutiles ou trop chers sur le plan salarial. Pol Lirola doit être le prochain à s'en aller. Cela tombe bien puisque le latéral droit espagnol fait fureur en Italie.

Si l'Olympique de Marseille s'est qualifié pour la très lucrative Ligue des champions, Pablo Longoria aborde l'été 2025 comme les précédents. Juillet et août sont des mois synonymes de nombreux déplacements pour les vacanciers français... mais également pour les joueurs marseillais. Si l'OM a déjà attiré Angel Gomes, CJ Egan-Riley ou encore Facundo Medina au mercato, cela a été aussi très mouvementé dans le sens des départs. Luis Henrique a rejoint l'Inter et le duo Rongier-Merlin est parti à Rennes. Des joueurs cotés, ce qui n'est pas le cas d'Ismaël Koné par exemple. Pourtant, le milieu canadien va s'engager à Sassuolo dans les prochaines heures.

Lirola est très convoité en Serie A

Une bonne affaire tant ce transfert de l'été 2024 ne s'est pas montré très performant sur la Canebière. Un autre joueur remplaçant pourrait rapidement imiter Koné. Il s'agit de Pol Lirola, le latéral droit espagnol de 27 ans. Arrivé à l'OM en 2021, il ne s'est jamais imposé quel que soit l'entraîneur en place. Selon Foot Mercato, l'Italie est prête à le relancer lors de la prochaine saison puisque trois clubs sont intéressés par son recrutement.

🚨#MercatOM 🔵⚪️



Info de @VFeuillette75



Après Ismael Koné, l’Italie porte de sortie d’un autre indésirable de l’OM Pol Lirola. Pise est chaud, L’udinese et le Genoa ont pris des renseignements https://t.co/nmNFDDEoOg pic.twitter.com/S6JLhh4UWU — Sébastien Denis (@sebnonda) July 26, 2025

Le plus entreprenant est Pise, promu cette saison en Serie A. L'Udinese et le Genoa de Patrick Vieira sont les deux autres candidats déclarés pour Pol Lirola. Il faut dire que le latéral possède un beau CV en Italie. Il a fini sa formation à la Juventus avant de jouer pour Sassuolo, la Fiorentina et enfin Frosinone (en prêt de l'OM). Pablo Longoria ne devrait pas être trop gourmand sur le plan financier pour l'Espagnol, ce dernier ne possédant plus qu'une année de contrat à Marseille.