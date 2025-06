OM ‍: Un indésirable croule sous les offres en bois

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Apprécié par Roberto De Zerbi en début de saison, Neal Maupay a vu son temps de jeu s’effondrer au fil des mois. L’OM ne le retiendra pas au mercato, mais son profil attire surtout des clubs moins huppés que Marseille.

Prêté avec une option d’achat automatique à 4 millions d’euros par Everton l’été dernier, Neal Maupay va définitivement s’engager avec l’Olympique de Marseille dans les jours à venir. Cela ne veut pas dire pour autant que l’ancien attaquant de l’OGC Nice va rester à Marseille lors du prochain mercato. Neal Maupay aimerait poursuivre l’aventure en Provence et disputer la Ligue des Champions avec l’OM l’an prochain, mais les dirigeants ne sont pas vraiment du même avis. Le joueur passé par Brighton et Brentford a étalé ses limites et a vu son temps de jeu s’écrouler au fil des semaines, Roberto De Zerbi lui préférant Amine Gouiri mais aussi Jonathan Rowe au poste de numéro neuf en fin de saison.

Neal Maupay sur Instagram :



"📸 2024/2025" pic.twitter.com/T7QXlEm9M6 — Massilia Zone (@MassiliaZone) May 22, 2025

A en croire le Liverpool Echo, qui a fait le point sur la situation des joueurs prêtés par Everton, l’avenir de Neal Maupay est plus incertain que jamais. La tendance selon laquelle l’OM ne compte plus sur lui se confirme, mais lui trouver une porte de sortie ne sera pas si simple. Car selon le média britannique, les clubs qui s’intéressent à Neal Maupay ne sont pas vraiment de nature à faire rêver le principal intéressé. Et pour cause, ce sont essentiellement des clubs de Championship (D2 anglaise) qui suivent avec attention le joueur de 28 ans et qui envisagent de faire une offre pour le recruter lors du mercato.

Neal Maupay fait fureur... en D2 anglaise

Autant dire que pour Neal Maupay, il n’est pas envisageable de quitter un club qualifié en Ligue des Champions pour revenir en deuxième division anglaise. Si de meilleurs clubs ne se manifestent pas pour recruter le natif de Versailles cet été, un départ semble donc quasiment impossible. Un vrai problème pour Marseille, qui souhaite recruter Matthis Abline en attaque pour épauler Jonathan Rowe et Amine Gouiri, et qui aimerait dans le même temps se délester des salaires de Faris Moumbagna et donc de Neal Maupay. Une équation qui semble difficile à résoudre pour le board olympien, lequel va pourtant devoir s’y atteler dans les semaines à venir.