OM : Un gros salaire qui s'écrase, le secret de Marseille dévoilé

Solidement installé à la deuxième place du championnat, l’Olympique de Marseille a réalisé un grand coup en s’imposant à Rennes vendredi soir (0-1).

Comme lors de tous les gros matchs de l’OM en Ligue 1, c’est Boubacar Kamara qui évoluait devant la défense marseillaise, en lieu et place de Kevin Strootman. Pourtant, André Villas-Boas ne cesse de répéter en conférence de presse que c’est le Néerlandais qui est le titulaire à ce poste. Un tour de passe-passe qui porte ses fruits puisque Strootman s’est montré décisif à la sortie du banc en Bretagne. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo s’est dit bluffé par le management parfait de Villas-Boas.

« Ce qui est fort chez Villas-Boas, c’est qu’il arrive à trouver le bon mélange entre l’humilité et l’ambition en disant dès le début de la saison qu’il veut être deuxième. Et puis côté terrain, il répète tout le temps que son six, c’est Strootman. Mais dès qu’un gros match arrive, face à Lyon, Lille ou Rennes… c’est Kamara qui joue ! Et comme par hasard, Kamara est très bon. Mais quand Strootman rentre… il marque. Je ne vais pas faire le coup du bon coaching, mais cela prouve que l’ambiance dans ce groupe est assez bonne pour que le mec qui est censé être le titulaire, le gros salaire, soit décisif et soude tout le monde derrière lui » a souligné Daniel Riolo, lequel est dithyrambique depuis plusieurs semaines au sujet de l’ancien coach du FC Porto.