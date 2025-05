OM ‍: Un gros chèque avant la DNCG, McCourt jubile

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato de l’OM pourrait être très vite lancé par un gros départ, celui de Luis Henrique. Le Brésilien se dirige vers l’Inter, un transfert qui fait le bonheur de Frank McCourt avant le passage devant la DNCG.

Dès la fin du championnat le 17 mai prochain, le mercato de l’Olympique de Marseille devrait connaître de grandes avancées. Dans le sens des arrivées bien sûr puisque de nombreux dossiers sont conditionnés à la qualification en Ligue des Champions, mais pas uniquement. L’OM souhaite aussi finaliser une grosse vente avant le passage devant la DNCG au mois de juin. Cela tombe bien, des négociations sont en cours entre l’Inter et le club phocéen pour le transfert de Luis Henrique, pour lequel Marseille réclame 30 millions d’euros.

A en croire les informations de Maritima, Frank McCourt suit ce dossier de très près. Il faut dire que chaque année, le propriétaire américain de l’OM remet au pot pour permettre à son club de passer l’échéance du gendarme financier sans encombre. Cette fois, il pourrait avoir un peu d’aide de la part de Pablo Longoria grâce à cette énorme plus-value et l’objectif fixé au président espagnol de l’Olympique de Marseille est clairement d’aller vite pour finaliser les discussions avec le finaliste de la Ligue des Champions.

L'OM veut vite finaliser le départ de Luis Henrique

« L'OM espère vendre son Brésilien avant le 30 juin pour équilibrer un peu les comptes de la saison en cours » publie notre confrère Karim Attab sur le site de Maritima. Reste maintenant à voir si un accord sera trouvé dans les temps et à quel hauteur de prix alors que pour le moment, l’Inter aimerait finaliser le deal aux alentours de 25 millions d’euros, tandis que l’OM espère un effort supplémentaire de la part du club nerazzurri. Quant au joueur, il a d’ores et déjà donné son accord à l’Inter et espère même signer à tant pour disputer la Coupe du monde des clubs au mois de juin. Cela tombe bien, Frank McCourt espère lui aussi que ce sera possible puisque cela signifierait que le transfert a été finalisé avant l’audition des comptes du club olympien par la DNCG.