OM : Un gros buteur en MLS ciblé par Longoria ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pablo Longoria est très attentif aux performances de Jhon Duran afin de compenser un éventuel départ de Luis Suarez.

Le mercato hivernal ne sera pas celui de tous les bouleversements pour l’Olympique de Marseille, mais certains transferts vont tout de même voir le jour. Un accord est toujours attendu dans les prochaines semaines entre Flamengo et l’OM pour Gerson tandis que Pablo Longoria négocie également le départ de Luis Suarez. L’attaquant colombien ne s’est pas imposé aux yeux d’Igor Tudor et son prêt avec obligation d’achat du côté d’Almeria en Espagne est sur le point d’être ficelé selon plusieurs sources. Afin de compenser cet éventuel départ, Pablo Longoria est très intéressé par un autre buteur colombien. En effet, plusieurs sources marseillaises annoncent que l’OM a coché le nom de Jhon Duran, le buteur de 18 ans évoluant à Chicago. Sous contrat avec le club américain jusqu’en juin 2024, il intéresse l’état-major de l’OM dans l’optique de ce mercato hivernal.

Jhon Duran dans le viseur de l'OM

La concurrence sera néanmoins féroce dans ce dossier pour l’Olympique de Marseille car l’attaquant aux 27 apparitions en MLS totalise 8 buts et 5 passes décisives cette saison est également sur les radars de Manchester United, de Liverpool et de l’Atlético de Madrid. Reste maintenant à voir quel sera le prix demandé par le club de Chicago pour ce grand espoir du football colombien alors que du côté de l’OM, on a la ferme intention de recruter un attaquant en cas de départ de Luis Suarez lors de ce mercato hivernal. Certains observateurs estiment toutefois que cela n’est pas une nécessité absolue dans la mesure où Igor Tudor peut compter sur Bamba Dieng et Alexis Sanchez alors que Marseille n’est plus qualifié en coupe d’Europe. La marge de manœuvre de l’OM lors du prochain mercato dépendra également de la vente ou non de Gerson vers Flamengo.