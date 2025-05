OM ‍: Un génial défenseur anglais annoncé à Marseille

Dans : OM.

Mehdi Benatia l'a confié en marge du match OM-Rennes, il a contacté de très nombreux joueurs qui arrivent en fin de contrat. Parmi eux, il y a Tyrick Mitchell, le défenseur de Crystal Palace bourreau de Man City en finale la Cup.

La saison 2024-2025 est à peine terminée que les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont déjà l'esprit tourné vers le prochain exercice, lequel verra le club phocéen faire son grand retour en Ligue des champions. Le directeur du football de l'OM s'est longuement confié sur Beinsports à l'aube du prochain mercato, et Benatia l'a dit sans détours, il veut offre à son club des renforts à même de combler Roberto De Zerbi, et cela sans faire des folies sur le plan financier. L'ancien joueur l'a reconnu, il a contacté de manière systématique les joueurs qui arrivent en fin de contrat et qui pourraient rejoindre l'OM, même ceux qui ne semblent pas tentés par la Ligue 1. Forcément, le bras droit de Pablo Longoria n'a pas donné des noms, mais certaines pistes sont déjà connues.

Tyrick Mitchell pour muscler la défense de l'OM

Justin Favre, journaliste pour JeunesFooteux, affirme que l'un des dossiers les plus avancés pour l'Olympique de Marseille concerne Tyrick Mitchell. Défenseur international anglais de 25 ans, le natif de Londres évolue actuellement à Crystal Palace et a participé samedi à la victoire des Eagles en finale de la Cup contre Manchester City à Wembley, même si sa faute sur Bernardo Silva a provoqué un penalty, manqué par Marmoush. Tyrick Mitchell a rejoint très jeune les rangs de Crystal Palace, mais son contrat s'achève le 30 juin prochain, sa dernière prolongation remontant à 2021. De quoi attirer de nombreux clubs et donc l'Olympique de Marseille, qui a régulièrement recruté des joueurs qui évoluaient en Angleterre ces dernières saisons avec plus ou moins de réussite. A voir si Mehdi Benatia réussira à boucler ce dossier qui est clairement très intéressant, trouver un tel défenseur libre sur le marché est plutôt une chose rare.