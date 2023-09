OM ‍: Un géant d’Europe veut déjà acheter Correa

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de mercato, l’OM a trouvé son bonheur au poste de milieu gauche avec la signature de Joaquin Correa. Un joueur peu utilisé à l’Inter Milan mais qui garde une excellente cote en Italie, où la Juventus Turin le surveille.

Joker à l’Inter Milan la saison dernière, Joaquin Correa en a eu marre de son rôle de doublure de luxe et a accepté de rejoindre l’Olympique de Marseille dans les ultimes jours du mercato estival. L’international argentin de 29 ans a été prêté avec option d’achat par l’Inter Milan et l’OM aura la main sur l’avenir du joueur à la fin de la saison. En cas de qualification directe pour la Ligue des Champions, il est quasiment acté que Joaquin Correa s’engagera définitivement en faveur du club phocéen. Dans le cas où l’OM raterait le coche en revanche, il y a fort à parier que l’Argentin reviendrait à l’Inter… qui s’empresserait de lui chercher une porte de sortie alors que Simone Inzaghi peut compter sur Marcus Thuram, Lautaro Martinez ou encore Alexis Sanchez à la pointe de son attaque.

𝗩𝗲𝘀𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲 #FCNOM ✅



Nos Olympiens joueront avec le maillot 𝗧𝗵𝗶𝗿𝗱 🌋👀 pic.twitter.com/hfUCqMtBB9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2023

Quoi qu’il en soit, Joaquin Correa ne devrait pas peiner à trouver une porte de sortie en cas de départ de l’OM et de l’Inter à la fin de la saison prochaine. Et pour preuve, le site Blasting News dévoile qu’un cador de la Série A est très intéressé par le profil de Joaquin Correa, attaquant aussi bien capable de briller dans une position axiale que sur un côté. En quête de bonnes affaires, la Juventus Turin a d’ores et déjà coché le nom de celui qui a notamment brillé à la Lazio Rome avant de signer à l’Inter Milan.

La Juve attentive à la situation de Correa

Bien sûr, on ne parle pas d’une prise de contact et encore moins d’une offre déjà sur la table mais simplement d’un intérêt des dirigeants de la Juventus Turin à l’égard de celui qui est surnommé « Tucu ». Aligné à Nantes dans un rôle de milieu gauche avant la trêve internationale, Joaquin Correa a fait étalage de sa classe et de sa technique balle au pied en première mi-temps… avant de disparaître de la circulation et même de se faire remarquer pour son manque de repli défensif. Des défauts que l’Argentin devra vite gommer pour s’imposer comme un titulaire indiscutable aux yeux de Marcelino à l’OM.