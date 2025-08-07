OM ‍: Un gardien de but s'en va à Montpellier

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le club de Montpellier a officialisé ce jeudi soir la signature de Simon Ngapandouetnbu, laissé libre par l'Olympique de Marseille, même si l'OM a prévu quelques bonus.

« A la recherche d’un gardien de but depuis le départ de Benjamin Lecomte afin de valider sa doublette dans les buts de l’équipe première aux côtés de Mathieu Michel, le MHSC est heureux d’annoncer ce jour la signature de Simon Ngapandouetnbu.Ce jeune gardien camerounais d’un gabarit assez élancé (1m88) a grandi à Marseille où il est devenu l’un des plus solides espoirs de l’OM à son poste. Pour preuve, Andoni Zubizarreta, alors Directeur Sportif du club phocéen, lui avait fait signer son premier contrat pro en octobre 2019, alors qu’il avait tout juste 16 ans. Depuis, Simon a emmagasiné de l’expérience en disputant une quarantaine de matchs avec l’équipe réserve olympienne et en s’entraînant au quotidien aux côtés de gardiens prestigieux, dont Steve Mandanda. Après avoir disputé la première saison pleine de sa carrière de l’autre côté du Vidourle lors du dernier exercice (26 matchs en National avec Nîmes), il s’apprête à découvrir la Ligue 2 avec le MHSC en 2025-2026. Bienvenue dans ta nouvelle maison, Simon ! », indique le club héraultais dans un communiqué.